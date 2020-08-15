شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يلتقى العضو المنتدب لشركة سيمنس لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كبري الشركات العالمية لبحث دخولها السوق المصري، أو إجراء توسعات جديدة للشركات الموجودة بالفعل، التقي المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس تكنولوجيز، ورئيس الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال مع مجتمع الأعمال الألماني بصفة مستمرة، وذلك عن طريق ترتيب لقاء شهري مع ممثلي الشركات الالمانية بمقر هيئة الاستثمار، لبحث سبل التعاون في جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أننا مهتمون بالتعاون مع الجانب الألماني في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها مساهمة فاعلة في الاقتصاد الألماني بجانب دعمنا الشركات الألمانية الكبري المستثمرة في مصر، أو التي لديها رغبة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة ستعقد اجتماعا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع الغرفة العربية الالمانية خلال شهر سبتمبر القادم، بمشاركة ما يقرب من 120 شركة ألمانية لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وعرض مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما تناول اللقاء استعراض أهم الاجراءات الميسرة التي قامت بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات، ودور تلك الاجراءات في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مصر من خلال خدمات التأسيس والتوقيع الالكتروني وعقد الجمعيات العامة للشركات من خلال وسائل الاتصال المرئية.

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يُذكر أن شركة سيمنس تُعد من كبرى الشركات التي تعمل في العديد من المجالات مثل الطاقة والميكنة والترقيم الالكتروني، والمعدات الطبية، وقد نفذت 3 محطات توليد كهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو، فضلا عن إنشاء مركز تدريب فني ومهني وورشة خدمات وصيانة على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة.