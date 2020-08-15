شكرا لقرائتكم خبر عن "أوراسكوم" بقائمة أنشط 10 شركات بالبورصة بعد استحواذ "لاشين" على حصة 5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول 6.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 433.8 مليون جنيه، تلاه "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 68 مليون ورقة، وقيمة تداول 312.5 مليون جنيه،
وجاء فى المركز الثالث "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 128.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 312.2 مليون جنيه، ثم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 89.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 270 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 148.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 229.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
وفى المركز السادس " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 137.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 225 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 31.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 223.5 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 33.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 209.8 مليون جنيه، وفى التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 384.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 190.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 55.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 186.1 مليون جنيه.
وضمت قائمة أوراسكوم للاستثمار بقائمة أنشط 10 شركات، بعدما رفع المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، حصته فى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى %5.01 بإجمالي قيمة 125 مليون جنيه سددها على مراحل للاستحواذ عليها.
تأسست أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وكانت تعمل فى مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات، تحت اسم أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة، ثم تغير اسمها فى 9 أغسطس 2018.
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