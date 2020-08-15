هبوط إنتاج النفط الأمريكي في 2020 سيكون أكثر حدة من توقعاتها السابقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية أوكلاهوما

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من تقديراتها التي أصدرتها الشهر الماضي لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن الطلب العالمي على المنتجات النفطية في يوليو تموز بلغ 93.4 مليون برميل يوميا. وأضافت أن الطلب كان منخفضا بمقدار 9.1 مليون برميل يوميا عن مستواه قبل عام لكنه ارتفع من متوسط بلغ 85 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من هذا العام.

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وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يهبط انتاج النفط الخام الأمريكي للعام 2021 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 11.14 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر بكثير من تقديراتها السابقة لهبوط قدره 620 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الأمريكي على النفط في 2021 بمقدار 1.57 مليون برميل يوميا إلى 20.03 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تقدير سابق لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل نيوميا.