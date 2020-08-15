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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعات بنمو قوي لاقتصاد ألمانيا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 15/08/2020
قالت وزارة الاقتصاد، أمس الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، سينمو بقوة في الربع الثالث، لكن التعافي الكامل سيستغرق وقتاً طويلاً.
وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى منذ مايو/أيار، بفضل تخفيف القيود المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أنه بينما يستمر تحسن سريع في القطاع الصناعي القوي لألمانيا، فإن هذا التعافي سيخسر قوة الدفع، بسبب ضعف الطلب من بقية الدول التي ما زالت تعاني الجائحة.
وقالت الوزارة إن حدوث انتعاش اقتصادي آخر سيتوقف إلى حد كبير على كيفية تطور الجائحة في ألمانيا وخارجها.
(رويترز)
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