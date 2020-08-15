شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً وحجم التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 10.3 مليون ورقة بقيمة قدرها 27.97 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك حسبما جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، احتلت المركز الثاني بحجم تداول بلغ 3.1 مليون ورقة، بقيمة قدرها 2.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الثالث شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 11.3 مليون ورقة، وبقيمة 1.6 مليون جنيه.

وجاءت شركتا مرسيليا الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، فرتيكا للصناعة والتجارة، في المركزين الأخيرين، بحجم تداول 13.3 ألف ورقة بقيمة 12.6 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 4430 ورقة بقيمة 9581 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل نحو 34 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 27.1 مليون ورقة منفذة على 1694 عملية خلال الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.25% ليغلق عند مستوى 811.68 نقطة، كما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8%،

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 1650.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 2519.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 12890.22 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 607.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.7 مليار جنيه إلى 315.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.1 مليار جنيه إلى 181.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.