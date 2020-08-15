شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية لـ "أجواء" لمناقشة حل أو استمرار الشركة..ومنع "محمد الجابر" من التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية، غداً الأحد، للنظر في حل أو استمرار الشركة، وسط قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، بمنع المستثمر محمد بن عيسى بن جابر الجابر من التصويت في الجمعيات العامة للشركة.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 935 لسنة 2020، بشأن منع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من التصويت في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار، بمنع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتاً-بكامل حصته-في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، لحين التزامه بتنفيذ قرار الهيئة رقم 491 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 28 يونيو لعام 2011 أو لحين البت في الموضوع رضاءً أو قضاءً وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.

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ونصت المادة الثانية على أن يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويخطر به كل من شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتواجه شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أزمة بين مساهمي الشركة ومالكها عيسى الجابر، منذ عام 2009، وذلك عندما أعلن المستثمر عن بيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيهاً، قبل أن ينهار السهم لمستويات 2 جنيه.

وبعدها شهدت ساحات سوق المال والقضاء قضايا لوقف هذه العمليات، وتم تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية، ثم تم إعادة التداول يوم 12 أكتوبر عام 2014 بسعر مرجعي بلغ 3.32 جنيه.