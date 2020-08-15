قـاعـدة 60/40 الاسـتـثمـاريـة تـثـيـر تـسـاؤلات حـول فـاعلـيـتهـا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار الانهيار السريع لعائدات سندات الخزانة الأمريكية تساؤلات حول واحدة من أكثر استراتيجيات الاستثمار شعبية في العالم، حيث ينظر إلى عملية الاستثمار التقليدية في الأصول التي تتكون من استثمار بنسبة 60% في الأسهم و40% في السندات، على أنها أحد أفضل أساليب الاستثمار ذات العوائد المجزية حسب المخاطر خلال العقود الثلاثة الماضية.

ولكن مع وصول عائدات سندات الخزانة الآن إلى الصفر، والتي من المرجح أن تستمر كذلك لسنوات، فإن المكاسب من اتباع هذه العملية الاستثمارية أصبحت موضع شك.

ومع ذلك، ساهم الأسلوب الذي يطلق عليه الاستراتيجية الاستثمارية 60/40 في حماية الكثير من المستثمرين من تقلبات الأسواق هذا العام، وحقق لهم عوائد بنسبة 2.5% خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لجان لويز من مجموعة «جيه بي مورجان تشيس أند كو» المصرفية. ولكن مع تراجع عوائد أكبر سوق للديون في العالم إلى مستويات قياسية، فإن هناك مجالاً ضيقاً جداً لارتفاع سوق السندات، الأمر الذي يضر المستخدمين الذين يستخدمون هذه الاستثمارات لتجنب التقلبات في أسعار الأسهم.

وقال بيل ميرز، رئيس أبحاث مصادر الدخل الثابت في شركة «يو أس بنك ويلث مانجمنت»، التي تشرف على أصول بقيمة 180 مليار دولار: «هناك رغبة من قبل المستثمرين في ملاحقة العوائد المجزية أينما وجدت، على الصعيد العالمي، وهنالك المزيد من المستثمرين الذين يبتعدون عن المخاطر لأنهم يشعرون بأنه لا يوجد خيار آخر أمامهم».

وبدأ انهيار قاعدة ال 60/40 في أغسطس الماضي، حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وحذر «بنك أوف أمريكا» و«مورجان ستانلي» من تراجع عوائد الأسهم والسندات في أواخر العام الماضي.

وتوقع جان لويز تراجع عوائد المحفظة الاستثمارية 60/40 إلى حوالي 3.5% سنوياً على مدى العقد المقبل، ولكن بإمكان المستثمرين زيادة عوائدهم إلى ما يزيد قليلاً على 4%، من خلال تبني محفظة استثمارية تمثل الأسهم فيها 40%، و20% سندات و40% في الأوراق المالية المختلفة. (بلومبيرج)