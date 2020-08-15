العريان: موجة إفلاس الشركات أكبر تهديد للأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر محمد العريان، كبير الاستشاريين في أليانز، أن موجة إفلاس الشركات، تمثل الخطر الأكبر على الصعود القوي لسوق الأسهم مؤخراً، من أدنى مستوياته في عصر فيروس كورونا. وأن ما يعرقل هذا السوق ليس الخلافات السياسية والتوتر الاقتصادي المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة، بل حالات إفلاس الشركات واسعة النطاق. بخلاف ذلك، هناك دعم تقني قوي جداً لسوق الأسهم.

وقال العريان ل «سي إن بي سي»: تتحول حالات الإفلاس من مشكلات السيولة قصيرة الأجل إلى مشكلات الملاءة المالية طويلة الأجل. وإذا حصل ذلك، ستزداد معدلات البطالة، وسيضعف رأس المال. ولن تستطيع أموال الاحتياطي الفيدرالي دعم الأسواق بالشكل المطلوب.