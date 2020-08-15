شكرا لقرائتكم خبر عن «ميبكوم» تُعقد بمواصفات استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت «ريد ميدم» حضوراً قوياً لدول الخليج العربية ولبنان ومصر والمغرب والأردن في سوق كان الدولية للتلفزيون وصناعة الترفيه (ميبكوم) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لجهة شركات الإنتاج والتوزيع وعدد كبير من القيادات الإعلامية.
وتذهب سوق كان الدولية للتلفزيون وصناعة الترفيه «ميبكوم» إلى منطقة استثنائية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) من خلال أعمال دورتها المقبلة التي تستضيفها مدينة كان جنوبي فرنسا، تحت عنوان «ميبكوم.. الموعد كان».
تقام الفعاليات بين 12 و14 أكتوبر 2020، وسيضم برنامج «ميبكوم رونديفو كان» عدداً من المؤتمرات، وعروضاً رفيعة المستوى مخصصة للمشترين.
وأكد باسل حجار، المدير المسؤول في الشرق الأوسط في «ريد ميدم»، جاءت مبادرة «ميبكوم رونديفو كان» لاستيعاب الحدث ومواجهة المتغيرات المستجدة جراء كورونا، وتلبية رغبات كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.
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