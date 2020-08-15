الفتـور يحاصـر أسواق الأسهـم العالميـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتسم أداء الأسواق العالمية، أمس الجمعة، بالفتور، إذ أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصينية انخفاضاً مفاجئاً في يوليو/ تموز، بينما واجه تعافي قطاع المصانع صعوبات لكي يزيد وتيرته، ما أضعف احتمالات انتعاش سريع من أزمة فيروس كورونا، وفيما لا تزال الأسواق تترقب الاتفاق حول حزمة التحفيز الأمريكي الإضافية، تلقت المؤشرات العالمية بيانات ضعيفة من واشنطن بشأن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، لتعمق مخاوف الأسواق.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات «وول ستريت»، أمس الجمعة، عقب بيانات اقتصادية من دون التوقعات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، لكن بأقل من توقعات المحللين، كما فشل أيضاً الإنتاج الصناعي الأمريكي في الوفاء بتقديرات المحللين رغم صعود للشهر الثالث على التوالي، في حين شهدت إنتاجية العمالة الأمريكية أكبر زيادة فصلية منذ عام 2009.

ويأتي أداء الأسهم مع استمرار التساؤلات بشأن حزمة التحفيز الجديدة مع عدم قدرة الكونجرس حتى الآن على تحقيق تقدم بشأنها من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.4% إلى 27796.4 نقطة، كما انخفض «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.12% إلى 3367.4 نقطة، وتراجع «ناسداك» بنحو 0.29% إلى 11040.1 نقطة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، إذ تلقت أسهم شركات السياحة ضربة بعد أن أضافت بريطانيا المزيد من الدول الأوروبية لقائمتها للمناطق التي يخضع الوافدون منها للحجر الصحي، بينما أثارت بيانات مبيعات تجزئة مخيبة للتوقعات من الصين شكوكاً بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، لكنه يتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 2.1% فيما تراجعت أسهم شركات طيران، وأخرى مشغلة للرحلات السياحية، مثل «توي وإيزي جت»، و«آي.إيه.جي» المالكة للخطوط البريطانية بين 3.5% و5.5%.

وانخفضت الأسهم الفرنسية 1% مع تراجع سهم «إير فرانس كيه.إل.إم» بنسبة 3.8%.

وفي آسيا، حقق المؤشر نيكاي الياباني، مكاسب، أمس الجمعة، لكنه أحجم عن خطوة نهائية صوب تحقيق انتعاش كامل من انخفاضه الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر مرتفعاً 0.17% عند 23289.36 نقطة، ليبلغ لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أشهر، لجلستين متتاليتين، لكنه لم يرتفع بما يكفي ليغلق فجوة بيانية كبيرة بين 23378، و22950، سجلهما في فبراير/ شباط، حين فاجأت علامات على الانتشار العالمي لكوفيد-19 المستثمرين.

وبالنظر إلى عوامل المخاطرة مثل عدم اليقين بشأن تحفيز أمريكي، وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، فإن المستثمرين اعتبروا جني الأرباح أكثر حصافة من السعي وراء مزيد من الارتفاع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.05% إلى 1623.28 نقطة بعد أن ارتفع 8.5% في أول أسبوعين فقط، من أغسطس/ آب، مدعوماً بآمال تعاف تدريجي للاقتصاد العالمي، وتطوير سريع للقاحات لكوفيد-19.

وكانت «فوجي هولدنجز» الرابح الأكبر بين أكبر 100 شركة، إذا ارتفع سهمها 2.8% بعد أن قالت إنها تتوقع أن تكون بيانات من تجارب سريرية لعقار أفيجان الخاص بها على مرضى بكوفيد-19 جاهزة في نحو شهر.

وربح سهم دينتسو 2.2% بعد أن تمكنت شركة الإعلانات من تحقيق مكاسب محدودة، على الرغم من توقعات المحللين بأن تتكبد خسارة فصلية.

على الجانب الآخر، حفز ارتفاع عوائد السندات هذا الأسبوع المستثمرين أيضاً، على جني الأرباح من الأسهم الشديدة التأثر بالفائدة، بما في ذلك سوفت بنك وشركات عقارات.

ونزل سهم سوفت بنك 1.5% بينما تراجعت أسهم الشركتين العقاريتين ميتسوي فودوسان، وميتسوبيشي استيت 3.1% و2.3% على الترتيب. (وكالات)