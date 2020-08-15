ارتفاع فائض تجارة «اليورو» وانخفاض قياسي للتوظيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم في يونيو/ حزيران إلى 21.2 مليار يورو، (25 مليار دولار)، إذ فاق انخفاض واردات التكتل من السلع تراجع الصادرات في ظل هبوط عالمي للتجارة بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» إن التكتل شهد أيضاً في الربع الثاني من 2020 أسوأ هبوط مسجل على الإطلاق للتوظيف.

كما أكد يوروستات الانخفاض القياسي في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني والذي تراجع 12.1 في المئة، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقال يوروستات، أمس الجمعة، إن فائض تجارة يونيو/ حزيران كان أعلى مقارنة مع مستواه قبل عام حين سجل التكتل فائضاً إيجابياً بواقع 19.4 مليار يورو. وتفوق القراءة إلى حد كبير توقعات السوق بفائض 12.6 مليار يورو.

والفائض يزيد على مثلي المسجل في مايو/ أيار حين سجل التكتل فائضاً بقيمة 9.4 مليار يورو.

والتحسن على أساس سنوي ناجم عن انخفاض الواردات 12.2 في المئة، ما عوض زيادة تراجع الصادرات عشرة في المئة بحسب ما أظهرته تقديرات يوروستات.

وسجل الاتحاد الأوروبي الأكبر حجماً، والمؤلف من 27 دولة، فائضاً بقيمة 20.7 مليار يورو في يونيو/ حزيران، أيضاً بسبب انخفاض أكبر في الواردات مقارنة مع الصادرات.

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن التوظيف بمنطقة اليورو في الفترة من أبريل/ نيسان، إلى يونيو/ حزيران انخفض 2.8 في المئة مقارنة مع الربع السابق، وهو أشد انخفاضاً منذ بدء جمع البيانات في 1995.