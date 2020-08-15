«بلو أوشن» تستحوذ على 3 علامات تجارية عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «بلو أوشن»، المتخصصة في توزيع وتسويق منتجات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها دبي، عن استحواذها على 3 علامات تجارية دولية في مجموعتها المتنامية من العلامات في السوق الإماراتي.

وقامت الشركة بضم «فانيفال»، المتخصصة في تصنيع الهواتف المكتبية وبرتوكولات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، كما ضمت «هونى ويل» المتخصصة في تصنيع أجهزة تبريد الهواء صديقة للبيئة، إضافة إلى علامة «إيريس» السويسرية الرائدة في مجال تنقية الهواء.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن»:«لقد أصبح تعقيم الهواء وتنقيته مدعاة للقلق للعالمي أجمع، وبدأت العديد من العائلات في تركيب مبردات الهواء وأجهزة تنقية الهواء في المنزل؛ للتعامل مع التهديد المتزايد لتلوث الهواء والجراثيم والفيروسات، ستعالج المنتجات الجديدة هذه المخاوف ونحن فخورون جداً بتقديمها في الوقت المناسب في السوق».

وتتجاوز شبكة توزيع التجزئة التابعة لمجموعة بلو أوشن 300 متجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتعد الموزع الرئيسي لعدد كبير من العلامات التجارية العالمية المعروفة في أكثر من 40 دولة وشبكة تضم أكثر من 100 موزع وأكثر من 250 شريكاً.

وتمثل مجموعة «بلو أوشن»، بعض أفضل العلامات التجارية للمستهلكين في مجال الإلكترونيات والاتصالات في العالم؛ حيث لديها شراكة قوية مع العديد من أبرز العلامات التجارية المتعددة الجنسيات من بينها: «جيجا ست، و إن إي سي، و بلاك أند ديكر، وموتورولا و هي تك وسكروس».