شكرا لقرائتكم خبر عن «عروض الشارقة للتسوق».. مبيعات قوية تنعش قطاع التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

تشهد كبرى المراكز التجارية في إمارة الشارقة إقبالاً كبيراً من المتسوقين؛ للاستفادة من خصومات حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار: «ابتسم أنت في الشارقة»؛ حيث تراوح الخصومات بين 25-75%، على مختلف العلامات التجارية والمواد الاستهلاكية، وأظهرت المؤشرات الأولية بعد انقضاء أكثر من أسبوعين على الحملة التي تستمر حتى 21 أغسطس/آب الجاري أصداء إيجابية انعكست بشكل كبير على العوائد والمبيعات التي ارتفعت؛ نتيجة الزيادة في أعداد المتسوقين والزوار للإمارة الباسمة.

كما أسهمت الأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة للحملة، إضافة إلى السحوبات المتنوعة التي تقام أسبوعياً منذ انطلاق الحملة على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة التي شملت سيارات من نوع BMW-X2 وقسائم شرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم إلى جانب إقامات فندقية لمدة ليلتين في فنادق الإمارة، الأمر الذي انعكس إيجاباً في تحقيق حراك إيجابي شهدته المراكز والمولات التجارية والأسواق في الإمارة.

أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن العروض والفعاليات التي تحرص الغرفة على تنظمها سنوياً، تعد من أهم المفردات في منظومة الاقتصاد والعروض الترويجية لإمارة الشارقة؛ كونها تسهم في تعزيز مكانة الشارقة التجارية، باعتبارها وجهة للتسوق والسياحة، وتحفز نمو تجارة التجزئة مع ازدياد عدد المتسوقين من مختلف أنحاء الإمارة، لافتاً إلى أن «عروض الشارقة للتسوق» ومنذ انطلاقها في ال22 من الشهر الماضي، أثبتت نجاح مستهدفاتها من خلال ما شهدته مراكز التسوق والمحال التجارية من انتعاش لحركة المبيعات؛ ساهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية على مستوى الإمارة، فضلاً عن توظيف الإيرادات لتحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين.

وأشار العوضي، إلى أن هذا الحدث الاستثنائي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة في توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية كوجهة مميزة للتسوق وممارسة الأعمال، انسجاماً مع استراتيجية الغرفة الرامية إلى المساهمة في تطوير البيئة الاستثمارية للشارقة وتعزيز جاذبيتها وتحفيز رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على توسعة أعمالهم وتطويرها، وفي نفس الوقت إسعاد السكان وتوفير أجواء تسوق وعروض جاذبة تناسب مختلف الميزانيات وتلبي جميع الاحتياجات والأذواق.



حزمة من العروض الترويجية



وأشادت مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، بالنجاح الذي تحققه «عروض الشارقة للتسوق» متوقعة ازدياد إقبال المتسوقين في الأسبوعين المقبلين، وتحقيق مزيد من العوائد المجزية للقطاع.

وقال حمد اللواتي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق: «دخلت العروض أسبوعها الثالث وسط إقبال متنامٍ من قبل الجمهور للتمتع بفعالياتها المتنوعة والاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية في الأسبوعين الأخيرين من العروض، مشيراً إلى أن مراكز التسوق والمحال التجارية أكملت استعداداتها لاستقبال واستقطاب أكبر عدد من المتسوقين مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس عبر إطلاق حزمة من العروض الترويجية والحسومات الجاذبة والجوائز القيمة على تشكيلة واسعة من المنتجات وخصوصاً المستلزمات المدرسية والألبسة وغيرها من البضائع الاستهلاكية؛ وذلك وسط مشاركة الآلاف من المحال التجارية في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، مؤكداً حرص المجموعة الدائم والمتابعة المستمرة لمراكز التسوق والمحال التجارية، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين والزوار، ومعرباً عن شكر مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق لغرفة الشارقة على جهودها ودعمها لمؤسسات القطاع من خلال تقديم التسهيلات وإطلاق المبادرات النوعية والدورية والموسمية والتي تسهم بشكل لافت في تنشيط حركة المبيعات وجذب المستهكلين والزوار.



أثر إيجابي في المبيعات



وأعرب عدد من ممثلي مراكز التسوق الكبرى في الإمارة عن سعادتهم بالتأثير الإيجابي لعروض الشارقة للتسوق على مبيعاتهم وحجم أعمالهم، مؤكدين التزامهم بتطبيق أقصى معايير الصحة والسلامة للمتسوقين فضلاً عن تقديم العروض الترويجية القيمية بما يشجع على قضاء أوقات ممتعة في ربوع الشارقة سواء من المقيمين أو الزوار.



سعادة المتسوقين



وأكد بيير سمعان مدير التسويق في مركز صحارى سنتر نجاح حملة عروض الشارقة للتسوق في زيادة مبيعات المركز والمحال التجارية، مؤكداً أن الدعم الذي قدمته الغرفة بتقديم خصم بقيمة 50% على رسوم المشاركة كان دافعاً كبيراً للاشتراك بالحملة والاستفادة منها، مؤكداً أن مركز صحارى يبذل أقصى جهده؛ لتوفير كل ما يجلب السعادة إلى المتسوقين؛ ولذلك نشارك بقوة وفاعلية في الحملة التي توفر العديد من الجوائز المختلفة والقيمة للمتسوقين مع تأكيد اتباعنا لكافة الإجراءات الاحترازية للتسوق بأمان.

Advertisements



الإقبال على التسوق



من جانبه أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، المطور ل«زيرو 6 مول» في الشارقة، أهمية الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، مشيراً إلى أنها ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم المبيعات في المراكز التجارية وعززت الإقبال على التسوق بما تقدمه المحال في المركز من خصومات تتجاوز ال75%، لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين الأداء الاقتصادي بما يسهم في دعم الحركة التجارية في الشارقة، مشيداً بالدور المهم والبناء الذي تلعبه غرفة الشارقة خلال تعاونها وسعيها الدائم لإيجاد أفضل السبل لتحريك الأسواق والتعاون مع جميع الجهات المعنية ومراكز التسوق والمحال التجارية من أجل إطلاق مبادرات لدعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مثمناً حرص الغرفة من خلال التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية بتنفيذ حملة فحوص مجانية لأكثر من 4000 من الموظفين والعاملين في مراكز التسوق والمحال التجارية بالإمارة.



باقة من العروض المتميزة



من جهته قال نوشاد أم أيه المدير الإقليمي للولو هايبر ماركت الشارقة: سعداء لمشاركتنا في عروض الشارقة للتسوق؛ حيث أطلقنا عبر متاجرنا باقة من العروض المميزة منها عرض (لولو هيا نتواصل) الذي يشتمل على عروض استثنائية للهواتف الذكية والإكسسوارات، ونمتلك أيضاً عروضاً خاصة لكل عشاق الأزياء والملابس الصيفية، التي يتمكن المتسوقون من خلالها استرجاع نصف القيمة الشرائية، إلى جانب العروض الأسبوعية على تشكيلات كبيرة من السلع التموينية المستوردة والمحلية، كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات كبيرة على عروض العودة للمدارس التي سيتم إطلاقها قريباً، مثمناً الدور الكبير لغرفة الشارقة بإطلاق هذه المبادرة التي من شأنها دعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة التجارية في أسواق الإمارة.



تحفيز المستأجرين



إلى ذلك أكد مركز ميجا مول الشارقة، أهمية العروض في تحفيز المستأجرين على حجز مساحات لدى المركز؛ وذلك نتيجة للإقبال الكبير من المتسوقين على الخصومات الكبرى التي تشهدها الحملة؛ حيث تم الإعلان عن إطلاق ثلاثة حملات ترويجية رئيسية خلال فترة عروض الشارقة للتسوق وهي حملة Megadventure بالتعاون مع Antics Land لتقديم ألعاب مجانية لمن يتسوق بقيمة 200 درهم، والتعاون الحصري مع Rivoli لتقديم قسيمة شرائية بقيمة 300 درهم لمن ينفق 300 درهم، إضافة إلى السحوبات الأسبوعية على ساعة Tissot، فضلاً عن حملة أنفق 200 درهم وادخل في السحب لربح 250.000 درهم كاش والتي تستمر حتى ال11 سبتمبر/أيلول القادم.



كسب ثقة المتسوقين



أشاد راشد بن هويدن مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع بتعاونية الشارقة، بالدور الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم قطاع التجزئة بإمارة الشارقة ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ويعزز مكانة الإمارة في قطاع التسوق، وأضاف: إيماناً من إدارة تعاونية الشارقة بأهمية العروض والحملات الترويجية وفاعليتها في كسب ثقة المساهمين والمتسوقين، ولما لها من دور كبير في تعزيز التواصل الدائم بينها وبين عملائها، فقد شاركنا بعروض الشارقة للتسوق من خلال تقديم العديد من الخصومات المتنوعة على تشكيلة واسعة من المنتجات وصلت حتى 60%، وسحوبات على قسائم شرائية، إلى جانب العروض الحصرية التي قدمناها بالتعاون مع العديد من العلامات التجارية، لافتاً إلى أن العروض شهدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين، وأثرت بشكل إيجابي في المبيعات.