10 حلول لوجستية لتعزيز التبادل التجاري في ظل «كوفيد - 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

حددت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية نقلاً عن تقرير صدر حديثاً عن «الأونكتاد» عشرة محفزات لوجستية من شأنها تسهيل وتعزيز عمليات الشحن والنقل والتبادل التجاري بين الدول خلال فترة انتشار وباء «كورونا» المستجد.

وتلخصت المحفزات العشرة بضمان حركة سفن الشحن أولاً، والحفاظ على فتح المنافذ ثانياً، وتوفير الحماية والانسيابية للتجارة الدولية المرتبطة بالسلع الحرجة وضمان سرعة وسهولة الاجراءات الحكومية ثالثاً، وتسهيل النقل عبر الحدود رابعاً، وضمان حق العبور خامساً.

وتمثل المحفز السادس بحماية الشفافية وتوفير المعلومات المحدثة، وكذلك التخلي عن المعاملات الورقية والانتقال الى البدائل الإلكترونية سابعاً، والمعالجة المبكرة والتعامل القانوني الفوري لما يطرأ بين الأطراف التجارية خلال فترة انتشار الوباء ثامناً، وتاسعاً حماية ودعم شركات الشحن ومزودي خدمات النقل وضمان استمرارية الاعمال لديهم، بالإضافة الى إعطاء الاولوية للمساعدة التقنية عاشراً.





تحديات



وأوضح التقرير أن الجهات الرقابية على الحدود تواجه تحدي الموازنة بين تعجيل حركة وانسيابية الواردات والصادرات والعبور بما في ذلك الإمدادات الطبية اللازمة وشحنات تبرعات الاغاثة وضمان الوقاية من الوباء، وتوفير التخليص الجمركي المناسب وفق ضوابط ومعايير الانتقال للسلع والافراد.

ويؤثر هذا التحدي في ضمان المحافظة على الوظائف في التصنيع الذي تعتمد عليه المجتمعات الحديثة وذلك عن طريق ضمان انسيابية حركة السلع والخدمات ذات العلاقة، كما أن دور الحكومات في ضمان تأمين وتعزيز انتاج وتوزيع السلع الحرجة ذات العلاقة باحتواء ومكافحة الوباء مثل اللوازم والمعدات الطبية، وتأمين الاحتياجات الاساسية كالغذاء والطاقة يعد أمراً محورياً خلال المرحلة الحالية.

وكذلك يتوجب على الجهات المعنية العمل على حماية مقدمي الخدمات ذات الصلة بالشحن والبنى التحتية المرتبطة بالأعمال كأولوية خلال المرحلة الحالية، بما فيها شركات النقل والموانئ والجهات الرقابية على الحدود التي يجب أن تضمن استمرارية أعمالها وتقويتها وإعدادها للتعامل مع التحديات الاستثنائية التي يواجهونها، وتحتاج الحكومات الى اعتماد طرق مشتركة لمعالجة هذه القضايا على امتداد شبكة سلاسل التوريد العالمية لتجنب انتشارها على نطاق واسع يؤدي الى انهيار اقتصادي والتأكد من تجنب حدوث اضطرابات متزايدة في السلاسل في ظل عدم وجود إجراءات عاجلة في ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء بشكل قد يؤدي الى ضرر في آفاق التنمية المستدامة على المدى الطويل.