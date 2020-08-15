2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 677 مبايعة بقيمة 1.27 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 536.27 مليون درهم و564 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 730.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة جزيرة 2 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.51 مليار درهم منها 121 رهن أراض بقيمة 1.12 مليار درهم و186 رهن فلل وشقق بقيمة 390.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 191 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 188 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 170.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 25 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أمس أكثر من 490 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 110 مبايعات بقيمة 210.83 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 93.6 مليون درهم و92 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 117.23 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.01 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 203.08 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 41.92 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 164 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 35.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.