هـونـج كـونـج تتـوقـع انكـمـاش الاقـتـصـاد 8%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت هونج كونج تقديرات أداء الاقتصاد خلال هذا العام إلى مستوى قياسي متدنٍ، وسط تفشي الوباء العالمي كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة.

وقامت حكومة هونج كونج خلال بيان صادر أمس الجمعة، بمراجعة تقديراتها للأداء الاقتصادي في عام 2020 بالخفض إلى نطاق يتراوح بين انكماش بنحو 6 إلى 8%، ويعتبر هذا النطاق من انكماش الاقتصاد هو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ هونج كونج.

كما أن التقديرات الأخيرة أسوأ من التوقعات الحكومية السابقة والتي كانت تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتراوح بين انكماش 4% إلى انكماش 7%.

وأكدت الحكومة في هونج كونج خلال البيان القراءة النهائية لأداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي والتي تشير إلى انكماش نسبته 9% مقابل انخفاض 0.1% في الربع السابق له.

ويستمر بذلك اقتصاد هونج كونج في الانكماش للربع الرابع على التوالي عند المقارنة على أداء سنوي.

ويقول البيان: «إذا تم احتواء موجة الإصابات المحلية في غضون وقت قصير، ومنع حدوث أي تدهور حاد في البيئة الخارجية، فإن أداء الاقتصاد في 2020 بأكمله من المأمول أن يقع في النصف الأعلى من نطاق التوقعات».