شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد إنتاج المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو/ تموز، بدعم من ارتفاع في إنتاج السيارات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الجمعة، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 3.4% الشهر الماضي بعد أن ارتفع 7.4% في يونيو /حزيران. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3% في يوليو/ تموز.

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