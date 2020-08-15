350 مليار دولار سوق تكنولوجيا التعليم 2025

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مع إعادة افتتاح المؤسسات التعليمية في الإمارات في 30 أغسطس/آب، تعمل هذه المؤسسات على قيادة الابتكار في سوق تكنولوجيا التعليم العالمي الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار؛ وذلك بغية النهوض بتجربة التعليم داخل الفصول الدراسية وفي الحصص التعليمية التي تتم عن بُعد.

ويشهد الإنفاق على قطاع التعليم استمراراً في الزيادة في كافة أنحاء العالم. وتتوقع مؤسسة الأبحاث «ريسيرتش أند ماركتس» أن تصل قيمة سوق تكنولوجيا التعليم إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2025؛ حيث تعمل المدارس والجامعات على تعزيز إنفاقها على الأجهزة المحمولة والتقنيات السحابية والحلول الأمنية.

وقال براج كالثورب، نائب المدير العام لدى كوندو بروتيجو: بعد قيامها بإعادة افتتاح أبوابها مرة أخرى، ستكون المؤسسات التعليمية في الإمارات قد تعلمت الدرس من فترة الإغلاق التي طبقتها الدولة، وستسعى انطلاقاً من ذلك إلى تعزيز مستويات التحول الرقمي لديها؛ بغية توفير تجربة تعليمية أكثر ابتكاراً عن بُعد، وداخل الفصول الدراسية أيضاً.

وتقوم العديد من المؤسسات التعليمية بالفعل بتزويد طلابها بأجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية، ومن المتوقع أن تحذو باقي المؤسسات التعليمية حذوها على نحو واسع. بينما تراجعت بشكل كبير معدلات استخدام مختبرات الكمبيوتر، التي يقوم من خلالها العديد من الفصول الدراسية بمشاركة جهاز الكمبيوتر. وبات التركيز اليوم منصباً على توفير أجهزة شخصية أكثر، وهي الأجهزة التي تدعم التواصل بين الطلاب وزملائهم، أو بأجهزة العرض التي تدعم المشاريع الدراسية المشتركة.

وفي الوقت الذي شكل التعلم عن بُعد نقطة تحول ملحوظة بالنسبة للعديد من المؤسسات التعليمية، إلا أنه كشف أيضاً عن الحاجة الماسة إلى تعزيز قدرات الحماية وأمن المعلومات. لهذا تحتاج المؤسسات التعليمية، خاصة تلك المسؤولة عن تعليم القاصرين، إلى قواعد صارمة على مستوى الخصوصية وأمن المعلومات.