الأسهم تتمسك بمسار الصعود بدعم «البنوك» و«العقار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تلقت الأسهم المحلية دعماً قوياً من «القيادية» في البنوك والعقار، في التعاملات الأسبوعية معززة بارتفاعات وأحجام تداول جيدة، وسط بوادر إيجابية عن توفر لقاحات لفيروس كوفيد-19.

وانتقلت عدوى الارتفاعات إلى أسهم ذات مستويات سعرية أقل، وذلك على وقع النتائج النصفية للشركات التي جاءت منطقية في معظمها بسبب تأثيرات أزمة الفيروس على الأنشطة الاقتصادية.

وفيما نالت أسهم العقار نصيباً جيداً من الشراء في أسبوع، فقد ساهمت برفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 2.27% إلى مستوى 2155 نقطة، بزعامة «إعمار العقارية» مع ارتفاعه على أساس أسبوعي 3.35% و«الإمارات دبي الوطني» 4.28% و«دبي الإسلامي» 1.3%.

سجل سهم «الدار» أداءً لافتاً خلال أسبوع بسوق العاصمة ليرتفع 3.98%، وتربع بذلك على عرش تداولات السوق، الذي ساهم في رفع مؤشره العام في أسبوع بنسبة 0.62%.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية قدرها 2.11 مليار درهم، منها 1.25 مليار درهم في دبي و862.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.8 مليار سهم توزعت بواقع 481.3 مليون سهم في أبوظبي و1.32 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 19868 صفقة.

وفي جلسة يوم أمس الخميس حصدت الأسهم المحلية مكاسب جيدة، مدعومة بعمليات شراء مؤسساتية استهدفت «القياديات» في البنوك والعقار مع تدفق سيولة قرب 650 مليون درهم، تركزت 62% منها على ثلاثة أسهم هي: «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«الدار».



سوق دبي



وتفصيلاً، صعد مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي بنسبة 2.27% إلى مستوى 2155.4 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2.55% معززاً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.28% و«دبي الإسلامي» 1.3%.

كما صعد قطاع العقار 1.46% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.35% و«إعمار مولز» 2.19% و«إعمار للتطوير» 2.34% في مقابل نزول «أرابتك» 11.47% و«ديار» 1.72% و«الاتحاد العقارية» 1.2% و«داماك» 3.82%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.46% مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 1.58% و«شعاع كابيتال» 10.34%.

وارتفع قطاع النقل 6.09% مدفوعاً بارتفاع «أرامكس» 10.29% و«العربية للطيران» 0.88% و«الخليج للملاحة» 5.59%.



سوق أبوظبي



وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 0.62% عند مستوى 4386.66 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الاستثمار والعقار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 8% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 6.91% و«إشراق» 25.66% و«الواحة كابيتال» 8.74%.

وزاد قطاع العقار 3.83% إثر ارتفاع «الدار» 3.98% و«رأس الخيمة العقارية» 1.85%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.25% نتيجة انخفاض «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.36% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما هبط قطاع الطاقة 0.76% بفعل هبوط «دانة غاز» 2.64% و«أدنوك للتوزيع» 0.95% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.





توجه السيولة

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وتصدر تداولات سوق أبوظبي على صعيد أسبوعي «الدار العقارية» بقيمة 204.3 مليون درهم مغلقاً عند 11.08 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 103.7 مليون درهم ليغلق عند 36.2 درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً سيولة قدرها 89.16 مليون درهم وأقفل عند 11.08 درهم.

وفي سوق دبي تركزت التداولات الأسبوعية بشكل رئيسي على «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 251.2 مليون درهم، وأغلق عند 9.75 درهم، تلاه «إعمار العقارية» باستحواذه على 189.8 مليون درهم وأقفل سعره عند مستوى 2.78 درهم، ثم «أرابتك» بانتزاعه 149.17 مليون درهم من سيولة السوق، ليغلق عند 0.965 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 140.16 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 140.16 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.24 مليون درهم محصلة بيع العرب و25.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و108.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في أسبوع بصافي استثمار بلغ 134.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و108.44 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 134.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 23.93 مليون درهم محصلة بيع العرب و110.54 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات الاتحاد العقارية والإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية وأبوظبي التجاري، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«دي إكس بي» و«منازل العقارية».



المؤسسات



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية خلال أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 82.1 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 58 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 58 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 82.1 مليون درهم محصلة بيع.



الارتفاعات والانخفاضات



سجل «أبوظبي لبناء السفن» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 28.89% مغلقاً عند 2.9 درهم، تلاه «إشراق» 25.66% وأغلق عند 0.431 درهم، ثم «الجرافات البحرية» بارتفاعه 15% إلى مستوى 4.37 درهم.

وفي المقابل، سجل «سيراميك رأس الخيمة» الانخفاض الأكثر بنسبة 6.02% ليغلق عند 1.25 درهم، تلاه «الخليج للمشاريع الطبية» بنزوله 4.96% وأقفل عند 2.49 درهم، ثم «الشارقة للتأمين» بنزوله «4.95% إلى مستوى 2.11 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق دبي خلال أسبوع شعاع كابيتال بنسبة 10.34% مغلقاً عند 0.64 درهم، تلاه أرامكس بصعوده 10.29% ليغلق عند مستوى 3.75 درهم، ثم مصرف عجمان بارتفاعه 8.33% إلى 0.65 درهم.

وعلى العكس، كان في مقدمة المتراجعين أرابتك بتراجعه 11.47% ليغلق عند 0.965 درهم، تلاه سلامة للتأمين الذي أغلق متراجعاً 5.76% عند 0.622 درهم، ثم دي إكس بي وهبط 3.97% مغلقاً عند 0.121 درهم.