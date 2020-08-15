«سوفت بنك» تضخ 1.1 مليار دولار في «وي وورك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم مجموعة «سوفت بنك جروب كورب» اليابانية للاتصالات والتجارة الإلكترونية، استثمار 1.1 مليار دولار في شركة «وي وورك» لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به مذكرة للموظفين اطلعت عليها وكالة بلومبيرج.

ووفقاً للمذكرة التي أعدتها كيمبرلي روس، المديرة المالية لشركة «وي وورك»، يعد التمويل الجديد «مؤشراً آخر لدعم سوفت بنك المستمر لنشاطنا»، ومن شأنه أن يعزز السيولة النقدية للشركة، ومقرها نيويورك، والالتزامات النقدية غير الممولة إلى4.1 مليار دولار. وأكدت متحدثة باسم الشركة فحوى المذكرة. ويأتي الاستثمار في شكل سندات مضمونة. وكتبت روس أن «كوفيد 19» كان له تأثير في نشاطنا».

وفي حين ارتفعت إيرادات «وي وورك» خلال الربع الثاني بنسبة 9% إلى 882 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن ذلك تراجع مقابل عائدات بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الأول.

وبلغت قاعدة المشتركين في الشركة 612 ألف مشترك في الربع الثاني، بتراجع نسبته 12% عن الفترة نفسها قبل عام.