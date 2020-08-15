شكرا لقرائتكم خبر عن بأنظمة أمن وسلامة فائقة.. أفضل 10 سيارات كهربائية للعائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مع زيادة شعبية السيارات الكهربائية في أسواق السيارات، زاد عدد الموديلات العاملة بالطاقة الخضراء التي تصلح لأن تكون سيارات عائلية، تكفي من الداخل لكافة أفراد الأسرة، وتتمتع بأنظمة مميزة لحفظ الأمن، والسلامة.وبحسب موقع «هوت كارز» المختص بأخبار السيارات، هناك قائمة بأبرز السيارات الكهربائية التي تصلح للعائلة، من موديلات عام 2020 الجاري التي طرحت في الأسواق.



أودي «آي ترون سبورت باك»



جاء في بداية القائمة طراز أودي «آي ترون سبورت باك» الكهربائي المميز من شركة أودي، والذي يتمتع بمحرك كهربائي ذي نطاق سير يصل ل218 ميلاً كحد أقصى لشحن بطاريات، ومن الداخل يتمتع بقدر كبر من المساحة.



بورش «تايكان»



وجاء طراز بورش «تايكان» الكهربائي الجديد لعام 2020، الثاني ضمن القائمة والذي يتوفر بمحرك كهربائي مميز، ينتج قوة 670 حصاناً، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 3 ثوان.



جاكوار «I-Pace»



بعده جاء طراز جاكوار «I-Pace» الكهربائي موديل 2020، الذي يتمتع بمحرك كهربائي ذي نطاق سير 234 ميلاً، كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 4.5 ثانية.



تسلا «Y»



ومن شركة تسلا جاء ضمن القائمة طراز موديل«Y» الكهربائي المميز، الذي يعد من أبرز السيارات الكهربائية المناسبة للعائلة، ويتمتع بمحرك كهربائي ذي قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 3.5 ثانية.



فورد «موستانج»

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أما طراز فورد «موستانج» الكهربائي الجديد الذي أعلن عنه في عام 2020 الجاري، فيطرح للأسواق خلال عام 2021 المقبل، ويتوفر بمحرك كهربائي ينتج قوة 266 حصان مع عزم دوران يتراوح ما بين 317 و428 لفة/قدم.



شيفروليه «بولت»



كما جاء ضمن لقائمة طراز شيفروليه «بولت» أحد أبرز السيارات الكهربائية وأعلاها مبيعاً بالأسواق، وتطرح نسخته عام 2020 الجاري بمحرك كهربائي بقوة 200 حصان، مع عزم دوران 266 لفة/قدم.



هيونداي «كونا»



ثم طراز هيونداي «كونا» الكهربائي المميز، الذي يتوفر للبيع بالأسواق بسعر 37,190 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، مع نطاق سير 258 ميلاً كحد أقصى لشحن بطارياته.



هيونداي «Ioniq»



ومن بعدها جاءت ضمن القائمة سيارة هيونداي «Ioniq» الكهربائية، التي تتوفر نسختها لعام 2020 للبيع بسعر 33,045 ألف دولار، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 134 حصاناً، مع عزم دوران 218 لفة/قدم، قادر على السير لمسافة 170 ميلاً كحد أقصى لشحن بطارياته.



نيسان «ليف»



ومن علامة نيسان، جاء ضمن القائمة لأبرز السيارات الكهربائية المناسبة للعائلة، طراز «ليف» الكهربائي المميز، الذي يعمل بمحرك كهربائي قوة 147 حصاناً، ويعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 160 كيلووات في الساعة، ويتراوح نطاق سيره ما بين 149، و226 ميلاً كحد أقصى لشحن البطاريات.



كيا «نيرو»



وفي ختام القائمة، جاء طراز كيا «نيرو» EV، والتي تعمل بمحرك ينتج قوة 201 حصان مع نطاق سير يصل إلى 239 ميلاً كحد أقصى لشحن بطارياته.