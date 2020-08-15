حلة جديدة لمقصورة S-Class



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترتقي سيارة S-Class بالفخامة العصرية إلى مستوى جديد داخل المقصورة، فقد ابتكر المصممون أجواءً داخلية تبعث على الراحة، ومنحوا السيارة طابعاً يتميز بالأناقة والجودة الفائقة. وتعد لوحة العدادات بتصميمها الهندسي الجديد ومجموعة شاشاتها المريحة إحدى الميزات البارزة؛ لكن تعزيز مستويات الراحة تخطى ذلك؛ حيث تهتم سيارة S-Class برفاهية ركابها؛ من خلال توفير أعلى مستويات الراحة أثناء القيادة وخفض مستويات الضوضاء داخل السيارة، إضافة إلى مجموعة واسعة من برامج نظام ENERGIZING Comfort. كما تحافظ السيارة على صحة الركاب؛ بفضل نظام تنقية الهواء الفعّال الجديد ENERGIZING AIR CONTROL.

تم دمج الإضاءة المحيطية النشطة الآن في أنظمة المساعدة على القيادة، كما تعمل على توفير التنبيهات بصورة مرئية. فعلى سبيل المثال، يحذر نظام Active Blind Spot Assist السائق من التصادم الوشيك؛ من خلال ضوء أحمر متقطع.

وعلاوة على ذلك، تم دمج الإضاءة المحيطة النشطة في نظام ENERGIZING Comfort. فبلمسة زر واحدة أو بأمر صوتي، يفعّل النظام برنامج «اللياقة والصحة» الشامل.