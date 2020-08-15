«ديفندر» من «لاند روفر» تتغلب على الصحراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شكلت سيارة لاند روفر ديفندر رمزاً للقوة منذ أطلقت النسخة الأولى لها، في حين شكل الإصدار الجديد الذي يعتبر الأقوى حتى الآن، حيث يجمع الهيكل الجديد والتكنولوجيا الأفضل في العالم في حين يوفر هيكل السيارة الأحادي المصنوع بالكامل من الألمنيوم خفيف الوزن أمتن بنية من لاند روفر، وتبلغ صلابة الالتواء فيه 29 كيلو نيوتن متر/ درجة، ما يجعل ديفندر تتمتع بثلاثة أضعاف صلابة السيارات التي يقوم تصميمها على تركيب جسم السيارة على هيكل منفصل، وتوفر هذه الأساسات القوية قاعدة مثالية لنظام التعليق المستقل تماماً، وناقل السرعة المزدوج ونظام الدفع الكلي الدائم.وتم تقديم نظام الاستجابة للتضاريس القابل للضبط للمرة الأولى مع سيارة ديفندر، ما يسمح بضبط إعدادات المركبة لتلائم الظروف المحددة للطرقات الوعرة أكثر من أي وقت مضى، كما يتضمن نظام الاستجابة للتضاريس 2 برنامج غوص جديداً يوفر أماناً متناهياً أثناء عبور المياه.

وتم رفع جسم السيارة 20 ميليمتراً مقارنة بسيارات لاند روفر الرياضية متعددة الأغراض كما تم تغيير موقع عدة عناصر مثل البطارية ودارات التبريد، لتوفير أجزاء أمامية وخلفية أقصر.