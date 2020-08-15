«هيونداي باليسيد» في الإمارات بمواصفات فريدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد سيارة الدفع الرباعي «هيونداي باليسيد» الطراز المثالي لقضاء العطلات لعشاق الاستكشاف، فهي تتسع لثمانية مقاعد فسيحة، كما تتميز بالراحة والتهوية الجيدة؛ لتعزيزها بالعديد من التقنيات الرائعة، وأنظمة الأمان المتطورة، ومن المؤكد لهذه السيارة الجديدة أن تضمن تجربة قيادة تظل خالدة في الأذهان في كل مرة، كما أنها تعد سائقها وركابها بطمأنينة لا مثيل لها.

وإضافة إلى تصميمها الثابت، بما في ذلك مظهرها الخارجي المذهل والفاخر، والمساحات الداخلية الرحبة، فإن هذه السيارة تكون مثالية للأشخاص الذين يتطلعون للوصول إلى وجهاتهم براحة وأمان، والاستمتاع بكل لحظة من وجودهم داخل السيارة.

وتشتمل «باليسيد» على الكثير من ميزات السلامة المبتكرة والذكية، وتقدم حلولاً عالية الدقة، مع خصائص الراحة المذهلة، والتي تجعلها ضرورية للراغبين في التخلص من التوتر في رحلات القيادة اليومية.

وتم تعزيز «باليسيد» الجديدة بالعديد من الميزات الرائعة، بما في ذلك «هيونداي سمارت سينس» للاستشعار الذكي، ونظام المساعدة؛ للمحافظة على المسار، وهناك مجموعة من الأنظمة المتطورة لمساعدة السائق، والتي تدعمها أحدث تقنيات السلامة.