شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة المصرية ترفع رأس مالها بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركات البورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2020، حيث زادت رؤوس أموال الشركات بقيمة 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، وسجل شهر فبراير أعلى زيادة برأس المال بقيمة 3.625 مليار جنيه، وبلغت الزيادة 247 مليون جنيه خلال شهر مارس، كما زادت رؤوس أموال شركات البورصة بقيمة 558 مليون جنيه خلال شهر إبريل، وجاء شهر يونيو ثاني أعلى الشهور من حيث زيادة رأس المال بقيمة 1.611 مليار جنيه، وبلغت الزيادة في شهر يوليو 1.111 مليار جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 1650.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 2519.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 12890.22 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.25% ليغلق عند مستوى 811.68 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 607.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.7 مليار جنيه إلى 315.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.1 مليار جنيه إلى 181.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.