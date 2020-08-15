شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر ترتيب البورصة بعد شراء بنك مصر حصة بـ"سي أى كابيتال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 946.4 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك بعدما أتم بنك مصر، عملية الاستحواذ على 9% من أسهم شركة سي أي كابييتال القابضة للاستثمارات المالية، وبذلك ترتفع حصة بنك مصر الإجمالية في رأس مال الشركة إلى 24.70%.

وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 519.6 مليون ورقة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 193.3 مليون ورقة بقيمة 856.7 مليون جنيه، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 364.7 مليون ورقة بقيمة 673.6 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة بقيمة 550.3 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 150.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 381.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 83.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 352.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 58.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 277.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 17.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 32.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 146.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 19.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 21.3 ألف ورقة بقيمة 1.2 مليون جنيه.