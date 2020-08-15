شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية لكن المؤشرات الرئيسية سجلت مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" في ظل التفاؤل حيال لقاحات واعدة للوقاية من "كورونا"، لكن عدم التوصل للاتفاق بشأن حزمة مواجهة تداعيات الفيروس يثير عدم اليقين.



ولم يتوصل قادة الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق حول حزمة التحفيز والتمويل الثانية المخصصة لمواجهة تبعات "كورونا" في ظل خلافات عميقة.



ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% في يوليو/تموز دون توقعات بارتفاع نسبته 2% مقارنة بارتفاع نسبته 8.4% في يونيو/حزيران، لكن المؤشر ارتفع بقيمته الأساسية بنسبة 1.9% في الشهر الماضي.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 23 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.01 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ الخام أعلى سعر عند 42.5 دولار وأقل سعر عند 41.7 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 16 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 44.80 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وسجل أعلى سعر عند 45.2 دولار وأقل سعر عند 44.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 27931 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 27977 نقطة وأقل مستوى عند 27759 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 11019 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بأقل من 0.1%، وسجل أعلى مستوى عند 11058 نقطة وأقل مستوى عند 10972 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نصف نقطة) إلى 3373 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 3378 نقطة وأقل مستوى عند 3361 نقطة.