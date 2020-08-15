شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للصويا مدعومة بالمشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو إيجابي بدعم من المشتريات الصينية فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية ان مشترين صينيين حجزوا صفقات لشراء 197 ألف طن من الصويا الأمريكية، وهي المشتريات الصينية السابعة على التوالي.



وفي تقرير منفصل، كشفت الوزارة الأمريكية ان الصادرات الأسبوعية من الصويا خلال السبعة أيام الممنتهية في السادس من أغسطس/آب بلغت 2.13 مليون طن، وهي الصادرات الأسبوعية الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

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وقفزت واردات الصين من الصويا بنسبة 18% خلال العام المنتهي في يوليو/تموز مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.02 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة للصويا تسليم سبتمبر/أيلول عند التسوية على نحو إيجابي عند 8.97 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر في الجلسة عند 8.97 دولار وأقل سعر عند 8.91 دولار.