شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع رغم تحقيقات بشأن عقودها مع وكالة "ناسا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من أن السلطات الفيدرالية الأمريكية أعلنت فتح تحقيقات موسعة بشأن عقود الشركة مع وكالة الفضاء "ناسا".



وتحقق الجهات التنظيمية فيما إذا كان أحد المسؤولين رفيعي المستوى بوكالة "ناسا" قد شارك معلومات وتفاصيل شديدة الحساسية عن ممشروع الهبوط على سطح القمر مع مسؤول تنفيذي في "بوينج".

Advertisements



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن جهات التحقيقات تدرس مدى المعلومات التي تم مشاركتها مع مسؤولي "بوينج" وما إذا كان قد تم تسريبها خارج الشركة من عدمه.



وقالت المصادر إن الاتصالات التي تمت بين مسؤولي وكالة "ناسا" و"بوينج" جرت قبل استقالة رئيس براتمج استكشاف الإنسان بوكالة "ناسا" "دوج لوفيرو" في مايو/أيار الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.9% وأغلق جلسة الجمعة عند 178 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 179.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 172.3 دولار.