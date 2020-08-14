شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعاني من تسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرةً بتعرض المعادن النفيسة لمبيعات مكثفة لجني الأرباح بعد مكاسبها القوية في الآونة الأخيرة، وذلك رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسارت الفضة على خطى الذهب نحو الانخفاض رغم بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 1.2% في يوليو/تموز دون توقعات بارتفاع نسبته 2% مقارنة بارتفاع نسبته 8.4% في يونيو/حزيران.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.02 نقطة.



هذا، وتترقب الأسواق نتائج المناقشات داخل أروقة الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بحزمة التمويل الثانية لمواجهة تبعات أزمة "كورونا" على الاقتصاد.



وفي ختام التعاملات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 5.9% أو ما يعادل 1.63 دولار إلى 26.089 دولار للأوقية عقب مكاسب بنسبة 6.7% في جلسة الخميس، وسجل المعدن خسائر هذا الأسبوع بنسبة 5.3%.