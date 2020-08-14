شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستفيد من ضعف الدولار ويتجه نحو الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ضعف الدولار وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي بسبب استمرار أزمة "كورونا".



كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع تسجيل أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس "كورونا"، لكن دولا على رأسها الولايات المتحدة تشكك في فاعليته وأمان استخدامه.

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وتعاقد الاتحاد الأوروبي على صفقة بشراء 400 مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، وهو لقاح واعد تطوره الشركة بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".



يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد حذر من أن عدة دول أوروبية عرضة لموجة ثانية من فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3091، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3143 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3048.