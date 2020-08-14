شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مسجلاً أول خسارة أسبوعية منذ أوائل يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس أول خسائر أسبوعية منذ أوائل يونيو/حزيران، وذلك بعد مكاسب لتسعة أسابيع متوالية.



ولم يستطع الذهب الاستفادة من بيانات مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.2% في يوليو/تموز دون توقعات بارتفاع نسبته 2% مقارنة بارتفاع نسبته 8.4% في يونيو/حزيران.

Advertisements



وتتسابق العديد من الدول حول العالم لتطوير وطرح لقاح فعال لمنع الإصابة بفيروس "كورونا" وإنقاذ اقتصاداتها من أضرار بالغة، وشهد الأسبوع الحالي تسجيل روسيا أول لقاح في العالم تقول إن فاعليته مثبتة، لكن الغرب يشكك في هذا الأمر.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.02 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 20.60 دولار إلى 1949.80 دولار للأوقية بعد مكاسب بنسبة 1.1% في جلسة الخميس، وسجل المعدن الأصفر خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.9%.