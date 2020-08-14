شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 14-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط السلبي إضافي الآن ليضغط على مستوى الدعم المحوري 1934.68، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف الارتفاع المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1901.80 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق 1934.68 لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وزيارة مستوى 1967.90 كهدف إيجابي أول.

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