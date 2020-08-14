شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات مبيعات التجزئة تدفع الدولار نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، وأبقى على خسائره في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بين قادة الكونجرس بشأن حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية ان مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.2% في يوليو/تموز دون توقعات بارتفاع نسبته 2% مقارنة بارتفاع نسبته 8.4% في يونيو/حزيران.

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وعند استثناء الطاقة والغذاء، وهي سلع أكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بقيمته الأساسية بنسبة 1.9% في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بنسبة 1.3%.



ويواصل قادة الديمقراطيين والجمهوريين بالكونجرس الأمريكي مناقشاتهم كي يتم إقرار الحزمة الثانية من حوافز مواجهة تبعات ازمة "كورونا" والأضرار الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.02 نقطة.