شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية وبيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بصدور بيانات اقتصادية دون التوقعات في الصين فضلا عن تعليقات وكالة الطاقة الدولية.



وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذاا العام بنحو 8.1 مليون برميل يومياً بسبب أزمة "كورونا".



أما "أوبك"، فقد ذكرت في تقريرها الشهري الصادر هذا الأسبوع بأنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو تسعة ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري.

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كانت بيانات بيانات صينية قد كشفت عن ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.



وهبط مؤشر مبيعات التجزئة الصيني بنسبة 1.1% في يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 41.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 42.5 دولار وأقل سعر عند 41.7 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5% إلى 44.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.2 دولار وأقل سعر عند 44.4 دولار.