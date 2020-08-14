شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع وسط شكوك بشأن الحاجة لتدخل البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل عدم اليقين والشكوك حول السياسة النقدية للبنك المركزي واحتمالات التدخل لدعم الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس "كورونا.



وصرح رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" بأن تدخل البنك من اجل إضعاف سعر صرف العملة الأسترالية لن يكون استراتيجية ناجحة.



وأضاف "لو" أن التدخل يجب أن يكون كثيفاً وكبيراً لدفع الدولار الأسترالي نحو الانخفاض مشككاً في إمكانية حدوث ذلك.

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كانت بيانات حكومية قد كشفت عن أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 114.7 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز الماضي في حين أشارت التوقعات إلى إضافة 30 ألف وظيفة بعد إضافة 228.4 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران.



هذا، وقد ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 7.5% من 7.4% في يونيو/حزيران بيننما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 7.8%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.717، وسجل أعلى سعر عند 0.7174 في حين سجل أقل سعر عند 0.7131.