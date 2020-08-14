شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهي..و"السعودية" تربح 150 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.72% رابحاً 204.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، وربح رأس المال السوقي 150 مليار ريال، وقفزتا بورصتي دبي وأبوظبي وربحا أكثر من 10 مليارات درهم، وزاد مؤشر بورصة البحرين مدفوعاً بصعود قطاع البنوك، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت وربح رأس المال السوقي 662 مليون دينار.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.72% رابحاً 204.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.28% خاسراً 185.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.82 نقطة، وربح رأس المال السوقي 150 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.527 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.6 مليار سهم بقيمة نحو 33.08 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.72% رابحاً 204.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.28% خاسراً 185.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.82 نقطة، وربح رأس المال السوقي 150 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.527 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.6 مليار سهم بقيمة نحو 33.08 مليار ريال.

وصعد ببورصة السعودية، 18 قطاعاً، على رأسها البنوك بنسبة 4.27%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.52%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.71%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.3% رابحاً 47.76 نقطة ليغلق عند 2155.40 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 303.14 مليار درهم. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.3% رابحاً 47.76 نقطة ليغلق عند 2155.40 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 303.14 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2.6%، مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطنية بنسبة 4.3%، سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.3%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.5% مدفوعاً بسهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.9%، سهم شعاع كابيتال بنسبة 10.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.5%، مدفوعاً بصعود سهم شركات إعمار العقارية بنسبة 3.3%، إعمار للتطوير بنسبة 2.3%، إعمار مولز بنسبة 2.18%,

بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.62% رابحاً 27.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4386.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.21 مليار درهم ليغلق عند مستوى 648.33 مليار درهم. بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.62% رابحاً 27.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4386.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.21 مليار درهم ليغلق عند مستوى 648.33 مليار درهم.

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وصعد ببورصة أبوظبي، قطاع العقار بنسبة 2.74% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 7.02%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.25%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3.08% رابحاً 168.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5652.91 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 11.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 2.32% رابحاً 116.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5126.09 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.82% رابحاً 33.36 نقطة عند مستوى 4087.82 نقطة. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3.08% رابحاً 168.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5652.91 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 11.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 2.32% رابحاً 116.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5126.09 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.82% رابحاً 33.36 نقطة عند مستوى 4087.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول 925.73 مليون سهم بقيمة 152.87 مليون دينار عبر تنفيذ 34.05 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 662 مليون دينار ليغلق عند مستوى 29.209 مليار دينار.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.74% رابحاً 22.48 نقطة ليغلق عند 1311.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 26.07 مليون سهم بقيمة 3.94 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.74% رابحاً 22.48 نقطة ليغلق عند 1311.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 26.07 مليون سهم بقيمة 3.94 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.24% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.61% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44%.