شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 14- 8 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 14-8-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، على أن يتم تعديل مسماه إلى "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، الذي شهد عقد انتخابات مجلس الشيوخ.





نيفين جامع: إعادة تشكيل مجلس إدارة "التنمية الصناعية"أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات يمثل شريكاً رئيسياً للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية، حيث تحرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية باعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.

التخطيط تكشف تفاصيل تغيير مسمى معهد الإدارة إلى "الحوكمة والتنمية المستدامة"وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، على أن يتم تعديل مسماه إلى "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. التخطيط تكشف تفاصيل تغيير مسمى معهد الإدارة إلى "الحوكمة والتنمية المستدامة"وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، على أن يتم تعديل مسماه إلى "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، أن "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" بشكله الجديد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقاً لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

Advertisements ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.17% في أسبوعارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي شهد عقد انتخابات مجلس الشيوخ. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.17% في أسبوعارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي شهد عقد انتخابات مجلس الشيوخ.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 1650.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 2519.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 12890.22 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.25% ليغلق عند مستوى 811.68 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 607.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.7 مليار جنيه إلى 315.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.1 مليار جنيه إلى 181.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.



عمال غازتك وأول سيارة نقل تعمل بالغاز

غازتك: نجاح تجارب تحويل أول سيارة نقل ثـقـيل تعمل بالديزل إلى الغازقال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية للتكنولوجيا الغاز، إحدى شركات قطاع البترول، إنه في إطار جهود شركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات، قام فريق إدارة التحويل بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعى.

وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات، أن المركبة التى تم تحويلها هى سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصانا، وقد أثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الأولية إلى 30٪، وقد تم تجربة السيارة بحمولة تزيد عن 25 طنا.