شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة العدد والآلات تشيد بدور "التنمية الصناعية" فى دعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، اللواء محمد الزلاط، الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، متمنية له التوفيق والارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي لشعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية.

وأكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة التنمية الصناعية عليها دور كبير في النهوض بالصناعة الوطنية في كل محافظات مصر، ويقع على عاتقها خدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية.

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وأشار العجواني، إلى أنه مستقبل الصناعة في مصر واعد ولكن يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات التي تمثل القطاع الصناعي، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين لوضع حلول جذرية لها بما ينعكس على حركة الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات التصدير.

جدير بالذكر، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عقدت لقاء موسع مع المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية، وبمشاركة اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية، فضلًا عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.