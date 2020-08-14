شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الموارد الأساسية بالبورصة بنسبة 9.1% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنسبة 9.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.1%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.6%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.6%، ثم قطاعى مواد البناء والعقارات بنسبة 3.9%، 3.3%، على التوالى، كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، ثم قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية والبنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.3%، على التوالى.
فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، ثم قطاعى التجارة والموزعون والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 1650.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 2519.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 12890.22 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.25% ليغلق عند مستوى 811.68 نقطة.
كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 607.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.7 مليار جنيه إلى 315.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.1 مليار جنيه إلى 181.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 485.8 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8%.
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