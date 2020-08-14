شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف لثقة المستهلك الأمريكي خلال أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال الأمريكيون لا يشعرون بأي تحسن كبير إزاء الاقتصاد أو الوضع المالي في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وهو ما أثر على ثقتهم.



وبحسب مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز"، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 72.8 نقطة مقارنة بتوقعا ارتفاع إلى 72.0 نقطة من 72.5 نقطة في يوليو/تموز.