شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أثارت القلق بشأن أضرار أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية ان مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.2% في يوليو/تموز دون توقعات بارتفاع نسبته 2% مقارنة بارتفاع نسبته 8.4% في يونيو/حزيران.

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وعند استثناء الطاقة والغذاء، وهي سلع أكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بقيمته الأساسية بنسبة 1.9% في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بنسبة 1.3%.



وارتفعت إنتاجية العمالة غير الزراعية في أمريكا بنسبة 7.3% في الربع السنوي الثاني، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3% دون توقعات بارتفاع نسبته 3.1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 27846 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 11026 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3371 نقطة.