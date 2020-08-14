الاقتصاد

النحاس يرتفع رغم صدور بيانات صينية ضعيفة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة في ل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من صدور بيانات صينية ضعيفة.


وأظهرت بيانات في الصين ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.


وهبط مؤشر مبيعات التجزئة الصيني بنسبة 1.1% في يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.

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ورغم الارتفاع دون التوقعات في الصين، إلا أن المؤشر يلمح بتحسن مستمر في أداء الصناعات في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وتعافياً من أزمة فيروس "".


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.05 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2.88 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2.88 دولار وأقل سعر عند 2.81 دولار.

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