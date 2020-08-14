شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت مبيعات التجزئة الأمريكية فى يوليو بأقل من المتوقع وقد تتباطأ أكثر فى الأشهر المقبلة بسبب تصاعد الإصابات الجديدة لكوفيد - 19 وانخفاض إعانات البطالة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.2% الشهر الماضى من تقدم بنسبة 8.4 بالمئة فى يونيو، كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 1.9% فى يوليو، وأصبحت مبيعات التجزئة القوية من الماضى تقريبا فى الوقت الحالى.

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وتستمر إصابات فيروس كورونا فى الانتشار فى أنحاء الولايات المتحدة، مما يجبر السلطات فى بعض بؤر التفشى على إما إغلاق الأنشطة مجددا أو تعليق إعادة الفتح. وتسبب المرض الذى يصيب الجهاز التنفسى فى حذر المستهلكين إزاء التوجه لأماكن مثل المطاعم ومراكز التسوق، مما يخفض الإنفاق.

وفقد عشرات الملايين من الأشخاص إعانة بطالة أسبوعية مكملة بقيمة 600 دولار في نهاية يوليو، مما كان يمثل 20% من الدخل الشخصي، ويساعد الأشخاص على شراء الغذاء وسداد الفواتير. ووقع الرئيس دونالد ترامب يوم السبت مجموعة من الأوامر التنفيذية بما في ذلك تمديد للإعانة التكميلية، بيد أنه خفض المدفوعات الأسبوعية إلى 400 دولار.