شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا توقع اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى لتوريد 400 مليون جرعة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أسترازينيكا اليوم الجمعة إنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على توريد ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل لكوفيد-19 مما يرفع هدف الإمدادات العالمية لشركة الأدوية البريطانية إلى ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح.

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ويستند الاتفاق، الذي لم تعلن بنوده، على اتفاق سابق في يونيو بين أسترازينيكا وتحالف اللقاحات الشاملة في أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا "مع البدء قريبا في الإنتاج في سلسلتنا للتوريد في أوروبا نأمل أن نجعل اللقاح متاحا على نطاق واسع وبسرعة مع تسليم الجرعات الأولى بحلول نهاية 2020".