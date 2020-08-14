شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة وقيمة التدوال فى البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.14 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة بايونيرز، لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 800.96 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 625.4 جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 578.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء فى المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 544.9 جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 494.8 جنيه بنسبة 5.1%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 475.2 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

Advertisements

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 457.8 مليون جنيه، و 355 مليون جنيه، بنسبة 4.7%، 3.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10944.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 1650.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 2519.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 12890.22 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.25% ليغلق عند مستوى 811.68 نقطة.