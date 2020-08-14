شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.10 دولار لبرنت و42.35 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 45.10 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 14 سنتا أو ما يوازي 0.3٪ كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.35 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 11 سنتا أو ما يوازي 0.3٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، حيث تعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية وفقا لرويترز.

خفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

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كما خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور قائلة "سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف".

أضافت "في أبريل، انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 بالمئة على أساس سنوي وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67 بالمئة...معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة".

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.