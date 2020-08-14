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شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تموز/يوليو مرتفعة بمقدار 1.2% ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 2.0% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 8.4% المعدلة من ارتفاع بمقدار 7.5%.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 1.9% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 1.3% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 8.3% المعدلة من ارتفاع بمقدار 7.3%.
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