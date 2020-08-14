شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه بعد يومين من التراجع ، بعدما جددت بيانات عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ، خاصة عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال تموز/يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.20 % إلى مستوى 93.41 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.16 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وقلص خسارة تخطت 0.5% ، بعد صدور بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة.

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أظهرت البيانات انخفاض عدد الطلبات الأسبوعية للحصول إلى إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأقل من مليون للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا فى البلاد ، مع تسجيل 963 ألف طلب ،أفضل من توقعات الخبراء 1.120 مليون ، فى علامة إيجابية لسوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يعني توفر أدلة قوية حول مدى تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 2.0% خلال تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 7.5% فى حزيران/يونيو ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 1.3% من ارتفاع بنسبة 7.3% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 3.1% خلال تموز/يوليو من نمو بمعدل 5.4% فى حزيران/يونيو ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 70.3% من 68.6% بالقراءة السابقة.