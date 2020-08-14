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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 3 أسابيع بسبب خسائر قطاع السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى خسائر واسعة فى قطاع السفر والترفيه ، بعد قرار المملكة المتحدة فرض حظر صحي على الوافدين من فرنسا.
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 375.48 نقطة.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.
تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.0% ، بسبب تصاعد المخاوف بشأن الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
فرضت المملكة المتحدة حجز صحي لمدة 14 يوما على جميع الوافدين من فرنسا اعتبارا من يوم السبت ، بعد ارتفاع معدل حالات الإصابة بالوباء فى باريس ،وأضافت أيضا الوافدين من هولندا و مالطا و موناكو إلى قائمة الحجر الصحي ،والتي تضم بالفعل إسبانيا وبلجيكا.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى ستة أشهر.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 1.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.7 %.
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